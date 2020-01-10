На выставке CES 2020 представили круглый смартфон Cyrcle Phone, разрабатывавшийся 5 лет

На ежегодной выставке CES всегда можно увидеть различные интересные анонсы, однако новая разработка вряд ли уступит другим демонстрациям. Речь идет о круглом смартфоне Cyrcle Phone, работа над которым шла на протяжении 5 лет.

Разработчики достаточно долго трудились над созданием устройства в подобном форм-факторе. Немало времени было потрачено на моделирование как можно более удобного корпуса Cyrcle Phone, что удалось инженерам, ведь аппарат без проблем помещается в кармане и комфортно располагается в руке. По словам представителей, впереди их ожидает трудоемкий процесс по поводу настройки программного обеспечения гаджета. Оказалось, что ни Android, ни дополнения для смартфонов не могут использоваться на девайсах с круглым экраном.

Тем не менее, если производителю удастся осуществить задуманное, то представленная на выставке CES 2020 новинка появится в продаже уже в следующем году. Информации о цене на Cyrcle Phone пока нет.

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