Рассекречен первый смартфон с 16 ГБ оперативной памяти

В Сети появилась информация о первом смартфоне с 16 гигабайтами оперативной памяти. Им может стать готовящийся к премьере Black Shark 3 5G.
Сейчас самый мощный серийный смартфон в мире работает на основе 12 гигабайт оперативной памяти. Такого объема ОЗУ вполне достаточно для осуществления базовых операций и стабильной работы устройства. Несмотря на это, приложения с большими запросами продолжают выходить практически каждый день. Из-за этого крупные компании уже сейчас готовят новые устройства с широкими возможностями.
По данным инсайдера Sudhanshu Ambhore, новый смартфон уже получил сертификат под временным названием Shark KLE-A0. Речь может идти только о Black Shark 3 5G, анонсированном еще в минувшем году. Релиз устройства запланирован на вторую половину текущего года. Другие технические характеристики будущего смартфона пока отсутствуют.
Игровая серия Black Shark отличается повышенной производительностью и качественным видеоинтерфейсом, которые позволяют запускать самые современные приложения. Вместе с ним продаются различные геймерские аксессуары по типу джойстиков или других контроллеров. Следующее поколение устройств должно получить поддержку стандарта передачи данных 5G.
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