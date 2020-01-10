Дело Шеремета. Суд оставил Антоненко под арестом

Киевский апелляционный суд оставил под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает 10 января УНИАН.

Коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов Антоненко об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на любую другую.

Таким образом, согласно постановлению Печерского райсуда Киева, Антоненко будет находиться под стражей до 8 февраля.

Постановление Киевского апелляционного суда обжалованию не подлежит. Присутствующие в зале после оглашения решения кричали: «Позор!» и «Продажные судьи!».

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией» (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников.

2 января в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. В нем приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ракету, которая по одной из версий попала в украинский самолет МАУ, могли запустить из секретной военной базы Корпуса Стражей Исламской революции, об этом пишет расследователь Bellingcat Христо Грозев на своей странице в Twitter. Журналист объяснил, что вычислил угол полета ракеты относительно ее траектории сравнив визуальную скорость ракеты с реальной скоростью снаряда зенитного комплекса «Тор». По расчетам Грозева, […]