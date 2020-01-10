В британском парламенте одобрили законопроект Джонсона по брекситу

Нижняя палата парламента Великобритании окончательно одобрила предложенный правительством законопроект, разрешающий выход страны из Евросоюза 31 января, пишет The Independent. По словам издания, документ был принят без учёта предостережений оппозиции о том, что он может привести к «конституционному кризису» и распаду Соединённого Королевства.



Reuters

Палата общин британского парламента окончательно одобрила предложенный правительством законопроект, предусматривающий выход страны из Евросоюза 31 января. Документ был принят на фоне предупреждений, что он может привести к развалу Соединённого Королевства, пишет The Independent.

В третьем чтении за законопроект проголосовали 330 депутатов, против — 231. Теперь ему предстоит получить одобрение палаты лордов. Как ожидается, он успеет попасть в свод законов, что позволит Борису Джонсону осуществить брексит к концу текущего года.

Законопроект поддержали только представители тори. Против инициативы проголосовали 167 лейбористов, 45 депутатов Шотландской национальной партии (SNP) и 11 либерал-демократов. Несколько десятков парламентариев воздержались от голосования, отмечает The Independent.

Лидер SNP в Вестминстере Йен Блэкфорд заявил, что законопроект Джонсона создал «конституционный кризис». В результате, по его словам, всё неизбежнее становятся референдум о независимости Шотландии и раскол Великобритании.

«Мы ни при каких обстоятельствах не соглашаемся на то, чтобы народ Шотландии и нашу страну выводили из ЕС против нашей воли. Не будем вводить себя в заблуждение — именно это сейчас и происходит», — заявил Блэкфорд после голосования под насмешки тори.

«Я обращаюсь к премьер-министру: уважайте право шотландского народа выбирать своё будущее. Мы проведём собственный референдум, и Шотландия останется независимой европейской страной», — добавил он.

Официальный представитель Лейбористской партии Пол Бломфилд предостерёг министров от поспешных действий. По его мнению, правительство должно проявить «чуткость и осторожность», чтобы сохранить единство Соединённого Королевства.

Бломфилд предупредил, что выход Британии из политических структур ЕС в конце месяца не означает, что Джонсон «выполнил брексит». «Мы завершим первый шаг, но трудный этап ещё впереди», — заявил он депутатам.

Председатель Консервативной партии Джеймс Клеверли, обрадованный результатами голосования, написал в Twitter, что консерваторы вновь запустили электронное табло, отсчитывающее время до брексита. Но решение парламента вызвало отчаяние у проевропейского депутата-лейбориста Дэвида Лэмми: «В результате тысячи рабочих мест будут потеряны, молодёжь утратит право жить и работать свободно в 27 странах ЕС, наши права и свободы будут подорваны, а наше система здравоохранения окажется под угрозой. Единственное, что мы получим взамен, — третьесортная торговая сделка с Дональдом Трампом».

Как бы то ни было, законопроект Джонсона был принят без особых проблем, что резко контрастирует с испытаниями, которые выпали на долю предшественницы действующего премьера Терезы Мэй. В январе 2019-го консерваторы-раскольники объединились с оппозицией и трижды голосовали против её предложения. После этого Мэй пришлось просить Брюссель продлить отсрочку брексита после 29 марта и тем самым создать предпосылки для собственной отставки, напоминает The Independent.

Джонсон заручился поддержкой радикальных сторонников брексита, убрав из сделки Мэй положение об ирландской границе. Позже он переписал законопроект, чтобы лишить парламент контроля над торговыми переговорами, защитой трудящихся и обязательствами перед детьми-беженцами. В правительстве настаивают, что все эти вопросы будут рассматриваться в отдельном законопроекте.

Принятый палатой общин документ также законодательно закрепляет обещание премьер-министра не продлевать переходный период после декабря 2020 года. Этот новый крайний срок увеличивает риск «брексита без сделки», поскольку у Джонсона остаётся только 11 месяцев на заключение торгового соглашения с Брюсселем, подчёркивает The Independent.

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