С места крушения Boeing в Тегеране убрали почти все обломки

10.01.2020, 15:26, Новости дня

Иранские власти разобрали почти все обломки с места крушения Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сообщают СМИ.

На данный момент на месте катастрофы находятся лишь гражданские, которые заняты уборкой территории, передает ТАСС со ссылкой на американский канал CBS.

Очевидцы пояснили журналистам, что большая часть обломков была вывезена с территории еще 9 января.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада. В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.



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