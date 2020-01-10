Один из авторов онлайн-игры World of Tanks создаст в России политическую партию

Директор по продукту онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров планирует создать в Россию политическую «Партию прямой демократии». Она примет участие в региональных выборах 2020 года, а в случае успеха, – и парламентских 2021-го. Учредительный съезд фракции пройдет 5 марта, сообщает «Коммерсант».

Изначально в партию будут приглашать разработчиков главных региональных IT-компаний. Как считает Макаров, именно они являются крупнейшими налогоплательщикамии и хорошо знают о проблемах в регионах.

Членами оргкомитета помимо Макарова станут: директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и экс-продюсер «Живого журнала» Тимофей Шевяков.

Особенностью партии должно стать мобильное приложение, разработанное на платформе Blockchain – через будет проходить голосование участников движения. На его создание потратят $1 млн.

Как рассказал «Коммерсанту» источник из игровой индустрии, белорусская компания Wargaming, которой принадлежит World of Tanks, «давно перестала быть просто разработчиком игр» и «обладает влиянием, далеко выходящим за рамки сферы IT», спонсируя патриотические мероприятия в России и Беларуси.

Wargaming – издатель и разработчик игр. В 2016 году капитализацию компании оценили в $1,5 млрд. Она зарегистрирована на Кипре, там же находится штаб-квартира компании.

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