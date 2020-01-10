Обнародованы самые популярные и необычные в РФ имена для новорожденных в 2019 году

10.01.2020, 15:21, Разное

Специалисты обнародовали самые популярные имена, которые родители из РФ давали своим малышам в ушедшем 2019 году. Следует отметить, что большинство семей нарекали новорожденных более привычными именами.
Часто родственники спорят на тему того, какое имя дать младенцу. Интерес россиян к необычным и экзотическим именам растет, но многие родители отдали предпочтение в 2019 году привычным именам. Мальчиков чаще всего называли Александрами, Михаилами, Артемами и Иванами. Среди девочек были популярны имена Анна, София, Мария, Алиса и Виктория.

В прошлом году на свет в РФ появилось больше мальчиков – показатель рождаемости превысил 51%. Следует отметить, что россиянки стали позже рожать детей. Средний возраст для материнства в стране составил 25-35 лет.

Среди самых необычных имен в 2019 году сотрудники ЗАГСа отметили мальчика, которого назвали Король Лев. Малыш появился на свет сравнительно недавно, а его родители проживают в Подмосковье.



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