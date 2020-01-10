Рекламу PC Specialist запретили из-за отсутствия в ней женщин

Представители британского ритейлера PC Specialist сообщили, что их рекламу в Сети запретили из-за отсутствия в ней женщин. Местное ведомство, отвечающее за контроль продвижения продукции на рынке, потребовало заблокировать ролики магазина сразу на нескольких ресурсах.

Ролики PC Specialist начали демонстрировать на нескольких британских каналах осенью минувшего года. В видео мужчины используют компьютеры для программирования, игр и развлечений. Некоторых зрителей смутило то, что в ролике отсутствуют представительницы прекрасного пола. В итоге реклама была признана прямым нарушением правил гендерного равенства.

По данным ведомства, всего было получено более десяти жалоб по поводу рекламного ролика. Недовольные зрители заявляли, что PC Specialist намекает на недостатки женского умственного развития, не дающие представительницам прекрасного пола применять компьютеры для важных целей. В компании же опровергли подобные домыслы. По словам представителей PC Specialist, ролик был создан на основе анализа рынка потребителей, так как ПК чаще покупают именно мужчины.

Ранее британское ведомство по аналогии запретило рекламу PeoplePerHour — из-за слогана «Ты изображаешь босса». По мнению зрителей, такое высказывание также восхваляет гендерные стереотипы.

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