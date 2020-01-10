Мнение: Упавший хохляцкий «Боинг» и заминированные московские школы

С прошедшим НГ, страна!

А знаете, как начался после каникул учебный процесс? Будете смеяться — с эвакуации 28 школ в Москве! Хохляцкие гниды постарались — заботятся о нас, ага…

Так вот, скажу честно, без лицемерия и мерзких эмпатийных кривляний : продолжающееся бесовство «телефонного терроризма» заботит меня гораздо больше, чем катастрофа хохляцкого «Боинга» в Иране. И не потому, что большая часть пассажиров упавшего борта были хохлами, а все эти «граждане Канады» были хохлами — потомками бандеро-гитлеровских кровавых гнид, прочей мрази и сволочи, а так же представители новой майданной генерации хохляцких ублюдков.

Нет, я не испытываю злорадства по поводу их гибели, да и, к тому же в самолёте были не только бандеровцы. Но и лживо притворяться, что скорблю до слёз я не вижу смысла — каждый день где-то кто-то гибнет, разбивается, тонет, горит и взрывается — это, увы, негативный фон нашей жизни, и на всех погибших никакой скорби не хватит.

Но, есть во всём этом какой-то символизм — этот хохляцкий «Боинг» оказался не в том месте и не в то время — прямо как тот злосчастный Боинг, 5 лет назад сбитый хохлами (или по вине хохлов) над мятежным Донбассом! Глядя на такое, можно поверить в то, что есть какие-то высшие силы, следящие за тем, чтобы никакое зло не осталось безответнымбезнаказанным…

Впрочем, ладно, пусть земля будет пухом всем погибшим в этой катастрофе, аминь.

А вот обстоятельства катастрофы действительно интересны — она произошла в то время, когда сам себя испугавший мир, бросив всё, завороженно наблюдал за эскалацией конфликта США-Иран, и даже катастрофа самолёта с почти двумя сотнями жертв не смогла ни на миг затмить самый главный медиа-повод!

Это, в общем-то понятно — внимание СМИ и ширнармасс всегда привлечено к наиболее кровавым событиям, а масштабный конфликт США-Иран — это вам не какие-то жалкие 176 человек в упавшем самолётике, там реально пахнуло морем кровищи с сотнями тысяч жертв!

Ну, а после того, как случилось невероятное : «От Трампа страшного ожидали, а он чижика съел!»(С), и все более-менее успокоились, пришел черед упавшего Боинга — появились кучи экспертов, очевидцев событий и официальных заявлений заинтересованных лиц.

Не знаю, для чего нужны какие-то говноеды-эксперты, если ясно любому технарю, что официальная версия Ирана о «пожаре двигателя и попытках вернуться на аэродром вылета» — сказочная лажа, ибо все обстоятельства свидетельствуют о том, что самолёт мгновенно и полностью разрушился в воздухе, причем примерно на той же высоте (2000 м), какую успел набрать до начала нештатной ситуации — пожар двигателя, или даже аварийное его разрушение не приводит к мгновенному разрушению конструкции лайнера.

Рассеянные на огромной площади мелкие обломки самолёта, и отсутствие сильного пожара в месте падения основной части обломков (а у самолёта были полные баки) свидетельствует о том, что возможно :

1. на борту Боинга было взорвано мощное СВУ, повлёкшее мгновенное разрушение лайнера

2. самолёт был сбит с земли ВС Ирана ракетой ЗРК типа «Бук» или «Тор» — ракеты этих ЗРК достаточно мощны, чтобы пораженный самолёт полностью разрушился в воздухе сразу после подрыва ракеты.

3. самолёт был сбит с земли террористом-одиночкой при помощи ПЗРК типа «Игла» — высота полёта»Боинга» была в зоне его досягаемости.

Это, правда, наименее вероятный вариант, т.к. ракеты такого типа — маломощные, и мгновенное разрушение пораженного самолёта (такое быстрое, что экипаж не успел сообщить об аварийной ситуации) могло произойти только теоретически.

Что произошло на самом деле — теракт, ошибка военных Ирана, после атаки американских военных баз ожидавших ответного удара, или еще что-то мы, скорее всего, никогда не узнаем — Иран будет валить на техническую неисправность самолёта и на беспилотники США, хохлы станут орать, что «самолёт сбили в воздушном пр-ве Ирана, значит платите, чуркобесы, бабло», а США — намекать на то, что ЗНАЮТ, но придерживать козырь в рукаве.

И всё это дерьмо будет тянуться годами.

В общем, я же говорю — ситуация с «донбасским Боингом» вернулась свидомым бумерангом — добро пожаловать в реальный мир, хохлы!

Впрочем, это вообще не наша тема — пусть её хавают заинтересованные лица.

А меня, как я уже сказал, ОЧЕНЬ беспокоит тема «телефонного терроризма», потому что гнидам-хохлам реально удалось существенно осложнить учебный процесс в Москве. Я уже писал про эту эпидемию «телефонного терроризма» :

https://cont.ws/@sntdpni/15329…

Так что, у наших руководителей не найдется проволоки, чтобы замотать вонючую пасть хохляцкого «телефонного терроризма»?

СЛАВА РОССИИ!!

Источник: Конт

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