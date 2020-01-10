Пассажир украинского Boeing перед крушением посмеялся на тему войны

Аспирант из Университета Торонто Мойтаба Аббаснежад – один из 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Тегеране украинского лайнера, – незадолго до крушения самолета опубликовал в Twitter сообщение о войне.

На публикацию аспиранта обратила внимание журналистка Негар Мортазави. На своей странице в Twitter она опубликовала перевод его последнего сообщения, которое сопровождалось смеющимися эмодзи: «Я предсказывал, что война начнется прямо перед моим вылетом. Простите меня за хорошие и плохие дела».

Сообщение Аббаснежада появилось в 02.35 8 января. Самолет «Международных авиалиний Украины» вылетел из аэропорта спустя семь минут.

Также 27-летний аспирант успел обменяться с подписчиками еще несколькими шутливыми сообщениями о войне и авиарейсах в районе боевых действий, а также задал вопрос о жертвах удара Ирана по американским базам в Ираке, информирует НТВ.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада. В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

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