Россияне удивили португальского игрока «Локомотива»

10.01.2020, 15:19, Новости дня

Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий за московский «Локомотив» на правах аренды, рассказал о своих впечатлениях о РФ и ее жителях.

Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», поделился впечатлениями от пребывания в России.

«Я был удивлен, потому что мне рассказывали, что люди в РФ закрытые и холодные. Но здесь я оказался в особенной атмосфере с дружелюбными людьми – как на улицах, так и в клубе. Мне много помогали», – сообщил Мариу, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на телеканал Channel 11.

В 2016 году полузащитник футбольного клуба «Зенит» бразилец Жозе Маурисио высказал желание получить российское гражданство.



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