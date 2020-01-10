Россияне удивили португальского игрока «Локомотива»

Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий за московский «Локомотив» на правах аренды, рассказал о своих впечатлениях о РФ и ее жителях.
Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», поделился впечатлениями от пребывания в России.
«Я был удивлен, потому что мне рассказывали, что люди в РФ закрытые и холодные. Но здесь я оказался в особенной атмосфере с дружелюбными людьми – как на улицах, так и в клубе. Мне много помогали», – сообщил Мариу, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на телеканал Channel 11.
В 2016 году полузащитник футбольного клуба «Зенит» бразилец Жозе Маурисио высказал желание получить российское гражданство.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученые из США смогли установить реальный возраст собак в отношении человеческого. По словам специалистов, такие сведения помогут заблаговременно определять заболевания животных, проявляющиеся только в старости. Старение любого организма связано с химическими изменениями ДНК. Из-за генетических мутаций тело становится более уязвимым к различным недугам, ввиду чего в итоге погибает. По другой теории, организм человека стареет из-за […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Михаил Боярский признался в связи с покойным братом / 26 декабря
- Цымбалюк-Романовская и Шаляпин уезжают из России после слухов о разладе / 29 ноября
- МВД объявило о создании структуры по борьбе с преступлениями наркополицейских / 19 декабря
- «Неточно произнесенное слово может разрушить твою карьеру» / 30 декабря
- «Храни вас Бог»: Андрей Разин поздравил поклонников с праздником Николая Чудотворца / 19 декабря
- Беларусь хочет $70 млн компенсации за поставки некачественной российской нефти / 9 декабря
- «Моя принцесса»: Александр Емельяненко впечатлил поклонников своей нежностью / 21 декабря
- Мнение: Итоги саммита в Париже: с такими «хотелками» Украине газа не видать / 11 декабря