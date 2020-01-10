Госпел-хор исполнит песни из легендарного мультфильма «Король Лев» в Киеве

10.01.2020, 15:18, Новости дня

12 января музыка и песни из мультфильма «Король Лев» прозвучат вживую в исполнении госпел-хора Gospel Company. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert Hall, в котором пройдет концерт.

В программе композиции Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can not Wait to Be King в авторской аранжировке.

Госпел-хор Gospel Company – это афро-украинский коллектив, состоящий из представителей четырех стран мира: Нигерии, Мозамбика, Анголы и Украины. Основал хор в 2016 году подопечный Святослава Вакарчука на шоу «Голос страны 6» Аняня Удонгво.

Музыканты Gospel Company работали с певицами Ириной Билык, Джамалой, Tayanna.

Билеты на концерт 12 января можно купить ЗДЕСЬ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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