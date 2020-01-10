Музыкант Jah Khalib: В детстве у меня смешная история была. У меня зачесалось в штанах, старшаки говорят: «Вот тебе деньги, сходи к проститутке». А ей под 35 и золотые зубы. Фу-у!

Музыкант Jah Khalib сообщил в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, что в детстве был с «районной проституткой».

«В детстве. У меня была смешная история. У нас на районе была… ,которая лишала всех пацанов девственности. Она была такая старая, неприятная. Ух! Это травма на всю жизнь. …Меня туда послали. Сказали: «Ты должен сходить». …Грубо говоря, у меня зачесалось в штанах. Старшаки говорят: «Вот тебе деньги, сходи туда», – рассказал он.

По словам музыканта, ей было «под 35».

«Пробег у нее хороший был. Еще у нее были золотые зубы. Фу-у! …Не хочу называть это девушкой. Это был мой первый горький опыт. …После того, как все произошло с этой районной проституткой, я до универа особо не думал о девушках. У меня чуть другое было детство. С пацанами в баскет, прогуляться, семки пощелкать во дворе. …А к районной проститутке я зашел, потому что все пацаны ходили и я тоже должен был, по-любому», – отметил Jah Khalib.

Музыкант Jah Khalib: В Москве я увидел что-то фальшивое. Плюс там невероятно хитрые девушки. Я переехал в Киев. Читайте полную версию интервью

Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) родился в 1993 году в Алматы (Казахстан) в семье азербайджанца и казашки. С детства увлекался рэпом. Учился в музыкальной школе по классу саксофона и в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы на факультете музыковедения и менеджмента (не окончил ее).

Вначале работал в качестве битмейкера и саунд-продюсера со многими казахстанскими рэперами, а в 2014 году начал выпускать собственные треки, среди самых известных – «Лейла», «Медина», «Созвездие ангела», «Если че, я Баха», «Мамасита» и другие. Jah Khalib выпустил три сольных альбома – «Если че, я Баха» (2016), «E.G.O.» (2018) и «Выход в свет» (2019).

Музыкант сейчас живет в Киеве. Он записал несколько треков с украинскими исполнителями – «Кохаю» с Джамалой и «По льду» с Maruv.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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