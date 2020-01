Иранский телеканал показал видео с предположительно черными ящиками из самолета МАУ

На иранском телевидении появилось видео якобы черных ящиков из самолета «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение на территории Ирана, сообщает BBC Monitoring на своей странице в Twitter.

Карты памяти регистратора полетных данных и диктофона из кабины пилота назвали «неповрежденными».

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be «intact» pic.twitter.com/8LJGIFpPng

— BBC Monitoring (@BBCMonitoring) 10 января 2020 г.

9 января глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что черные ящики с разбившегося самолета повреждены и если данные не смогут расшифровать в Иране, бортовые самописцы передадут Канаде или Франции.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация является частью «психологических операций США».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 8 января Иран нанес серию ракетных ударов по американской военной базе в Ираке в ответ на ликвидацию руководителя элитного военного спецподразделения Касема Сулеймани. Ущерб оказался небольшим – похоже, так и было задумано. Но далеко не всегда военные США отделывались лишь испугом. Теги: США , Иран , Ирак , Ближний Восток , военные базы , внешняя […]