На Донбассе задержали боевика, который охранял остатки сбитого самолета MH17 – штаб ООС

В Донецкой области пограничники задержали боевика, который, предположительно, охранял место катастрофы и остатки малайзийского Boeing рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом 10 января проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Боевик является гражданином Украины 1994 года рождения.

«В течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задачи российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими гражданами», – заявили в штабе.

В пресс-центре рассказали, что с конца августа 2014 года задержанный охранял место авиакатастрофы.

«За денежное вознаграждение от 500 до 1500 российских рублей (от 197 до 590 грн) собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших. За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, которые осуществляли общий контроль и руководство всеми действиями боевиков», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что преступную деятельность мужчины подтвердили фото с его страницы в соцсети, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Черговий свідок для Гааги. На Донеччині прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали бойовика, який охороняв місце… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 10. jaanuar 2020

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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