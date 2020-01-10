Сладкие соки убивают мозг

Оказалась на работу мозга неблагоприятного влияют многие жидкости. Так, например, сладкие соки, лимонады и даже квас могут спровоцировать болезнь Альцгеймера. Причиной этому служит высокое содержание глюкозы и сахарозы. Если регулярно потреблять эти напитки, то ответственная за память область коры больших полушарий сильно пострадает.

Почти такое же влияние на работу мозга оказывает алкоголь. Он действует как нейротоксин, влияющий на способность запоминать, обдумывать свои действия, ориентироваться в пространстве и контролировать свои эмоции, сообщает ToDay News Ufa.

Кофе и чай из-за содержания в них кофеина значительно снижают стрессоустойчивость. При употреблении их в ежедневном рационе увеличивается концентрация катехоламинов адреналина, норадреналина и дофамина. Это провоцирует повышение уровня кортизола и инсулина, из-за чего, в свою очередь, ухудшается самочувствие и работа мозга.

Есть жидкости, провоцирующие инсульт. К ним относятся энергетики из-за высокого содержания сахара и кофеина в составе. И, к удивлению, супы и бульоны, в которых слишком много жиров и соли.

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