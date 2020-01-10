Путин рассказал о мерах для раскрытия потенциала Крыма

Масштабные проекты, реализованные в Крыму за последние годы, дали серьезный импульс для развития полуострова, но еще предстоит решить немало проблем, сообщил президент Владимир Путин на совещании, посвященном развитию Крыма и Севастополя.

«Отмечу, что за последние годы, конечно, мы сделали немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя, для их интеграции в общее социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство России. Важным, во многом определяющим фактором стало создание и расширение магистральной инфраструктуры. Понятно, что это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно», – сказал президент.

В то же время он отметил, что «еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался», передает РИА «Новости».

Путин добавил, что реализованные на территории Крыма масштабные проекты, в том числе строительство Крымского моста и аэропорта, являются лишь базой для дальнейшего развития, и за этим должны последовать результаты. «Проекты, конечно, дали серьезный импульс для деловой, социальной активности, позволили повысить туристическую привлекательность региона, создать новые рабочие места и открыть дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций», – подчеркнул президент.

Он также напомнил, что в 2019 году Крым посетили свыше 7,4 млн туристов, более половины из них прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.

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