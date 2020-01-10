Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране – Пристайко

Руководство Украины получило от представителей США важные данные о крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом 10 января в Twitter рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

«Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами», – написал он.

Пристайко добавил, что в 15.00 должен состояться телефонный разговор Зеленского и государственного секретаря США Майка Помпео.

Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 10, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация является частью «психологических операций США».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что украинский Boeing был сбит иранской ракетой неумышленно.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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