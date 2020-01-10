Неудаляемые вредители: пользователи Android оказались под угрозой

Ряд предустановленных на смартфонах программ может шпионить за владельцами устройств без их ведома. Эту «брешь» обнаружили специалисты организации Privacy International, передает телеканал «Царьград».

Программы могут тайно включить микрофон или даже видеокамеру, записывая происходящее и, возможно, передавая информацию третьим лицам. Кроме того, они могут отслеживать местоположение хозяина. При этом пользователи не могут удалить эти приложения с устройства. Правозащитники требуют от Google лишить предустановленные программы права самостоятельно включать функции телефона.

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