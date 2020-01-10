Администрация МГИМО вызвала участвовавших в драке со Жванецким студентов

Студенты МГИМО, которые, предположительно, избили сына Михаила Жванецкого Дмитрия, вызваны в администрацию вуза для объяснений.
Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь учебного заведения Виктория Калашникова.
Накануне в Сети появилось видео драки возле ресторана на западе Москвы, в ходе которой пострадал сын Жванецкого.
По информации СМИ, на Дмитрия Жванецкого напали два студента МГИМО. По итогам допроса одного из них задержали, а другого отпустили, оставив в статусе свидетеля.
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