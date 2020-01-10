Ученые назвали сон на животе худшей позой для ночного отдыха

Американские исследователи назвали худшую позу для сна. Как утверждают специалисты из клиники Майо, ночной отдых на животе плохо влияет на организм человека.

В рамках проведения эксперимента эксперты убедились, что при подобном положении тела люди не могут дышать полной грудью, а это негативно воздействует на кровообращение. Также во время сна на животе могут появиться болезненные ощущения в шее, спине и конечностях, поскольку на позвоночник идет дополнительная нагрузка. Ученые установили: дневной отдых не менее вреден. Многие личности хотят спать в подобное время суток из-за повышенного риска появления болезни Альцгеймера или проблем со здоровьем. Благодаря исследованию научные сотрудники обнаружили, что лица с присутствием первых симптомов данного заболевания проявляют ночью большую активность, чем нужно. Из-за этого их сон нарушается. Днем же пациенты чувствуют сонливость, и при наличии возможности вздремнуть используют ее.

Как утверждают исследователи, взрослый здоровый человек не должен хотеть спать в светлое время суток. Такой отдых прекращается у детей в 7-летнем возрасте. По мнению ученых, при нарушении ночного отдыха повышается риск возникновения различных недугов или обострения имеющихся.

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