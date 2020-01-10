Ученые назвали сон на животе худшей позой для ночного отдыха

10.01.2020, 15:04, Разное

Американские исследователи назвали худшую позу для сна. Как утверждают специалисты из клиники Майо, ночной отдых на животе плохо влияет на организм человека.
В рамках проведения эксперимента эксперты убедились, что при подобном положении тела люди не могут дышать полной грудью, а это негативно воздействует на кровообращение. Также во время сна на животе могут появиться болезненные ощущения в шее, спине и конечностях, поскольку на позвоночник идет дополнительная нагрузка. Ученые установили: дневной отдых не менее вреден. Многие личности хотят спать в подобное время суток из-за повышенного риска появления болезни Альцгеймера или проблем со здоровьем. Благодаря исследованию научные сотрудники обнаружили, что лица с присутствием первых симптомов данного заболевания проявляют ночью большую активность, чем нужно. Из-за этого их сон нарушается. Днем же пациенты чувствуют сонливость, и при наличии возможности вздремнуть используют ее.

Как утверждают исследователи, взрослый здоровый человек не должен хотеть спать в светлое время суток. Такой отдых прекращается у детей в 7-летнем возрасте. По мнению ученых, при нарушении ночного отдыха повышается риск возникновения различных недугов или обострения имеющихся.



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