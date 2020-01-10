Путин назвал сроки начала грузового сообщения по Крымскому мосту

10.01.2020, 14:58, Новости дня

Президент Владимир Путин сообщил, что полноценное движение грузовых составов по Крымскому мосту откроют 1 июля 2020 года.

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров (по Крымскому мосту)», – сказал глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Напомним, 23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.  



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