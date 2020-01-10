В Белоруссии организатор акций против интеграции с Россией арестован на 30 суток сразу после выхода на свободу

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», один из организаторов акций протеста против интеграции Белоруссии и России Павел Северинец отбыл наказание в виде 15 суток ареста, однако тот же день суд назначил ему еще 30 суток ареста, сообщает «Интерфакс».

«Павел Северинец — 15 суток за 20 декабря и 15 суток за 21 декабря», — сообщила сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Ольга Ковалькова.

26 декабря Северинец был приговорен к штрафу за призыв к участию в несанкционированной акции против интеграции Белоруссии и России в Минске 7 декабря.

Кроме того, он был арестован на 15 суток за участие в акции.

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