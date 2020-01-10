Минюст вызвал директора ФБК для составления протоколов по закону об «иностранных агентах»

Минюст вызвал директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова для оформления двух протоколов за нарушение закона об «иностранных агентах» (часть 1 статьи 19.34 КоАП). Нарушение закона об иноагентах предполагает штраф до 500 тысяч рублей.

Минюст готовится штрафовать ФБК и меня как директора за несоблюдение закона об иноагентах. Штрафы до 500 тыс рублей. Кто бы сомневался, ради этого все и затевалось pic.twitter.com/Zio3cEe4gB

— Ivan Zhdanov (@IoannZH) January 10, 2020

ФБК включили в список иноагентов 9 октября. По данным Минюста, фонд получил иностранное финансирование в размере 140 тысяч рублей. В фонде переводы считают провокацией.

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