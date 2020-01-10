Автоновости: В Китае выпустили роскошный «мини-Роллс-Ройс»

Свою новую модель с индексом H9 представила марка Hongqi – подразделение концерна FAW, который считается старейшим корейским автопроизводителем. Роскошный седан получился относительно компактным, но будет конкурировать как минимум с Mercedes-Benz S-класса.

По длине Hongqi H9 (в переводе — "Красное знамя") располагается примерно между S-классом и вариантом Mercedes-Benz E-класса с удлиненной колесной базой, также популярным в Китае. В то же время утверждается, что при расстоянии между осями более 3 метров новинка обеспечит задним пассажирам (а на их роль планируются самые обеспеченные и высокопоставленные китайцы) вполне достаточный запас пространства.

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А вот с точки зрения мощности новинка определенно проигрывает конкурентам. Известно, что седан будут оснащать одним из двух турбированных бензиновых моторов. Базовым станет двухлитровый агрегат с отдачей в 252 л.с. и 380 Нм крутящего момента, топовым – трехлитровый V6, развивающий 272 л.с. и 400 Нм.

Работают моторы в паре с автоматической трансмиссией и задним приводом. Самый быстрый седан наберет первую "сотню" чуть меньше, чем за 8 секунд.

Любопытно, что в Hongqi уже наотрез открещиваются от всякой связи экстерьера H9 с потенциальными конкурентами из Британии – несмотря на явное внешнее сходство. Утверждается, что несмотря на сотрудничество марки с экс-дизайнером Rolls-Royce Джайлсом Тейлором эстерьер H9 был создан задолго до его присоединения к команде Hongqi и выполнен в соответствии с современными стилистическими канонами бренда.

Новинка может похвастать пневмоподвеской, матричной оптикой, выдвижными дверными ручками, 20-дюймовыми колесными дисками, обилием кожи, дерева и хрома, а также как минимум двумя крупными дисплеями в интерьере. Будет у седана и четырехместный вариант компоновки салона.

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