«Наркоманка!»: наигравшийся отец выставил за дверь дочку Даны Борисовой

«Максим (Аксенов, бывший фактический муж – Прим. ред.) устроил цирк – пришел ко мне в квартиру с полицией, обзывал меня «наркоманкой» и забрал к себе не только дочь Полину, но и мою любимую собачку, – призналась «Дни.ру» Дана.

«На следующий день я посетила две независимые лаборатории, в которых сдала биологический материал на определение наличия в организме запрещенных веществ, – продолжает Борисова. – Помимо мочи и венозной крови, у меня взяли несколько прядей волос – челка заметно поредела из-за этого. Дело в том что именно волосы – самый точный маркер на наркотики. Но мне бояться или скрывать нечего – у меня срывов не было. Поэтому я потратила несколько десятков тысяч рублей и прошла все необходимые тесты».

Борисова предоставила в распоряжение «Дни.ру» одну из справок с результатами лабораторных исследований – наркотических или психотропных веществ в ее 43-летнем теле не обнаружено.

Вернулась к ней и дочь. «Максим, видимо, наигрался в заботливого отца и выставил Полину, – рассуждает Дана Борисова. – Дочь теперь снова со мной, чему я безумно рада».

Еще одна радость Даны – она закончила многострадальную книгу «Жизнь под кайфом», в которой честно рассказала про ад, который пережила, и про то, как смогла выбраться. Биография звезды уже в этом году должна появится на полках книжных магазинов. «У меня большие планы и надежды на этот год. И, конечно, в моей жизни нет места ничему запрещенному – алкоголь и наркотики в прошлом», – пообещала счастливая Дана.

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Последнее: «Максим (Аксенов, бывший фактический муж – Прим. ред.) устроил цирк – пришел ко мне в квартиру с полицией, обзывал меня «наркоманкой» и забрал к себе не только дочь Полину, но и мою любимую собачку, – призналась «Дни.ру» Дана. «На следующий день я посетила две независимые лаборатории, в которых сдала биологический материал на определение наличия в […]