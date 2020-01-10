Украинцы, расследующие в Иране катастрофу самолета МАУ, быстро работать не могут – Данилов

Украинские специалисты, которые отправились в Тегеран для участия в расследовании крушения самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», ограничены во времени.

Об этом 10 января сообщил «Радіо Свобода» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Группа работает второй день. Они вчера начали работать. К сожалению, там после 16.00 они не имели права работать по религиозным соображениям. Мы бы хотели, чтобы все это делалось быстрее, но быстрее не получается. Но все работает в рабочем режиме. У нас вопросов пока нет никаких», – сказал он.

По словам секретаря СНБО, время, когда будут предварительные результаты расследования, «зависит от многих факторов».

«Наша задача – чтобы это произошло как можно скорее», – отметил Данилов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.

Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация является частью «психологических операций США».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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