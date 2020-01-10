Мнение: Бабы, вы что творите?!

В Саратове завершилось следствие по самому обычному уголовному делу: 44-летний хрен взял в руки топор, и угрожая им, на глазах своей жены изнасиловал её 15-летнюю дочь.



Фото: Соцсети

Баба пошла в полицию, написала заявление, мужа её взяли, он дал признательные показания, но тут всплыли подробности.

В ходе следствия выяснилось, что это был совершенно не единичный случай.

С февраля 2017 по октябрь 2019 года отчим, как минимум, пять раз насиловал падчерицу. На момент первого изнасилования девочке было 13 лет.

Два года ублюдок трахал ребёнка. В доме, где находилась и его жена. Упырь дошёл до того, что насиловал девочку при её матери, положив рядом с собой топор.

Мамочка же смотрела на это. Притащила в дом себе личную жизнь, сама раздвигала перед ним ноги и терпела, что её муженёк трахает её малолетнюю дочку.

А потом пошла писать заявление. Спасибо, что написала.

Я не хочу говорить о самом преступнике. Ему что мать, что дочь — дырки для удовлетворения похоти. Но я не могу понять женщину, которая не только сама сосёт и даёт, но и позволяет проделывать это со своим ребёнком.

Ублюдка посадили, наверняка дадут хороший срок. А мать, притащившая в дом к дочери упыря, на свободе. Защитила ребёнка — написала заявление на муженька. Спустя два года, в течение которых он раздирал своим членом внутренний мир подростка.

Когда я слышу о таких преступлениях, я всё никак понять не могу — почему сажают лишь самого насильника? Разве эта баба, которая завела себе мужика, не виновата в произошедшем?

Я всё понимаю — все хотят личную жизнь. И с ребёнком, и после развода. Но зачем же тащить упырей в свой дом, где твою дочь будет драть твой сожитель?

Неужели присутствие в доме трахаля важнее безопасности твоего ребёнка?! Я, конечно, бездетная тварь, но даже я не понимаю вот этой вот логики текущей бытовой писи.

Объясните, что вы думаете? Что с вами, бабы?!

Источник: Лена Миро

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Последнее: В Саратове завершилось следствие по самому обычному уголовному делу: 44-летний хрен взял в руки топор, и угрожая им, на глазах своей жены изнасиловал её 15-летнюю дочь. Фото: Соцсети Баба пошла в полицию, написала заявление, мужа её взяли, он дал признательные показания, но тут всплыли подробности. В ходе следствия выяснилось, что это был совершенно не единичный […]