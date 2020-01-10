У российского пассажирского самолета пробило корпус в Турции

Воздушное судно принадлежало российской авиакомпании Nordwind Airlines. Его экипаж запросил экстренную посадку и приземлился в аэропорту турецкой Антальи, сообщает телеканал «Царьград».

Когда Airbus A321-200 осмотрели специалисты, стало понятно, что его фюзеляж был поврежден. На фотографиях были отчетливо видны повреждения корпуса в районе шасси. Снимки опубликовала «Комсомольская правда». По предварительным данным, авиайлайнер экстренно приземлился из-за задымления в салоне. Фюзеляж получил удар во время посадки.

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Последнее: Воздушное судно принадлежало российской авиакомпании Nordwind Airlines. Его экипаж запросил экстренную посадку и приземлился в аэропорту турецкой Антальи, сообщает телеканал «Царьград». Когда Airbus A321-200 осмотрели специалисты, стало понятно, что его фюзеляж был поврежден. На фотографиях были отчетливо видны повреждения корпуса в районе шасси. Снимки опубликовала «Комсомольская правда». По предварительным данным, авиайлайнер экстренно приземлился из-за задымления в […]