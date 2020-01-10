Дипломаты рассказали о состоянии экипажа самолета после жесткой посадки в Турции

Лайнер российской компании Nordwind Airlines, совершивший жесткую посадку в аэропорту Антальи, летел без пассажиров, экипаж не пострадал, сообщили в генконсульстве РФ в турецком регионе.
«По информации, полученной из местного офиса Nordwind в Анталье, подтверждаем, что самолет этой авиакомпании совершил жесткую посадку», – сказали ТАСС в диппредставительстве.
Так добавили, что лайнер летел без пассажиров, пострадавших нет, но есть технические повреждения борта.
Ранее в пятницу самолет российской компании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье и получил значительные повреждения.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Воздушное судно принадлежало российской авиакомпании Nordwind Airlines. Его экипаж запросил экстренную посадку и приземлился в аэропорту турецкой Антальи, сообщает телеканал «Царьград». Когда Airbus A321-200 осмотрели специалисты, стало понятно, что его фюзеляж был поврежден. На фотографиях были отчетливо видны повреждения корпуса в районе шасси. Снимки опубликовала «Комсомольская правда». По предварительным данным, авиайлайнер экстренно приземлился из-за задымления в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Россия вложит 500 млн долларов в модернизацию сирийского порта Тартус / 17 декабря
- Мнение: Про «манипулирование неподтвержденной информацией» / 7 декабря
- Мнение: Похудение Адель / 7 января
- Кремлевский спец-Гамлет. Путинская стабильность превратилась в кладбищенскую / 23 декабря
- Кара Делевинь трогательно поздравила свою возлюбленную с днем рождения / 19 декабря
- Мнение: Прокурорские своих не бросают? / 23 декабря
- Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна / 9 декабря
- Мнение: Ас-Садр возрождает «Армию Махди» / 3 января