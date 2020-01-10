Дипломаты рассказали о состоянии экипажа самолета после жесткой посадки в Турции

Лайнер российской компании Nordwind Airlines, совершивший жесткую посадку в аэропорту Антальи, летел без пассажиров, экипаж не пострадал, сообщили в генконсульстве РФ в турецком регионе.

«По информации, полученной из местного офиса Nordwind в Анталье, подтверждаем, что самолет этой авиакомпании совершил жесткую посадку», – сказали ТАСС в диппредставительстве.

Так добавили, что лайнер летел без пассажиров, пострадавших нет, но есть технические повреждения борта.

Ранее в пятницу самолет российской компании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье и получил значительные повреждения.

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