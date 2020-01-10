Автобус с детьми попал в массовое ДТП в Пермском крае

10.01.2020, 14:51, Новости дня

Автобус, попавший в ДТП в Пермском крае, перевозил 35 подростков из спортивной команды, сообщили в МЧС.

«В автобусе находились 37 человек, из которых – 35 подростки 10-11 лет из спортивной команды, следовавшей из города Чайковский», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что сейчас участок трассы перекрыт.

Число пострадавших увеличилось до 10 человек, отметили в региональном минздраве.

«В больницы поступило 10 пострадавших, из них четыре ребенка. Один ребенок госпитализирован, троим госпитализация не понадобилась. Среди пострадавших тяжелых нет», – отметили в ведомстве.

Движение по участку М-7 «Волга» сейчас затруднено, пояснили в ГУ МВД Пермского края.

«Движение запущено только по одной полосе. Водителям рекомендуется искать пути объезда через Краснокамск», – сказали в МВД.

В ведомстве сообщили что авария произошла на 472 километре трассы, там столкнулись семь автомашин. Среди них – большегруз, «Газель», легковые автомобили и автобус.

Напомним, в начале декабря на трассе Пермь – Екатеринбург из-за тумана столкнулись свыше 20 автомобилей.



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