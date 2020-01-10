Самолет Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки

Первый летный опытный образец пассажирского самолета Ил-96-400М передали в цех окончательной сборки, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

«Первый летный опытный образец самолета Ил-96-400М передан в цех окончательной сборки. В настоящее время завершена стыковка фюзеляжа и консолей крыла. На следующем этапе предстоит монтаж систем управления воздушным судном и установка интерьера», – говорится в сообщении на сайте ОАК.

Глава дивизиона транспортной авиации ОАК, гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин сообщил, что изготовление опытного образца планируется завершить к концу года. После этого самолет будет передан для наземных и летных испытаний.

«Первый полет Ил-96-400М намечен на 2021 год», – напомнил Грудинин.

Перспективный российский широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М, создаваемый на базе серийного сертифицированного самолета Ил-96-300, будет состоять из российских комплектующих. Также самолет получит два мощных двигателя вместо четырех, что, как уверяют разработчики, позволит ему на равных конкурировать с лучшими самолетами Boeing и Airbus.

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