Умер солист группы «140 ударов в минуту»

Умер солист российской поп-группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов, сообщил основатель музыкального коллектива, композитор Сергей Конев.
Конев сообщил об этом в соцсети «ВКонтакте». По его словам, певца не стало 9 января.
Он отметил, что не знает обстоятельств смерти исполнителя, однако призвал поклонников помочь матери Абрамова с организацией похорон.
Группа «140 ударов в минуту» была основана в 1998 году и наиболее известна по песням «Тополя», «У меня есть ты», «Я скучаю по тебе».
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