Ко дню рождения Бадоева вышла книга о нем

10 января в издательстве ІРІО вышла книга «Бадоев. Мир, который создал Алан», посвященная украинскому режиссеру музыкального видео в Восточной Европе и Азии Алану Бадоеву. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба режиссера.

Выход книги посвящен 39-летию режиссера. Издание состоит из семи разделов, каждый из которых освещает ключевые этапы из его жизни. В разделах «Кинорежиссер», «Клипмейкер», «Продюсер», «Телеведущий», «Телережиссер» раскрывается каждое из творческих амплуа, заявленных в названии. Завершает книгу раздел о масштабном проекте, который сейчас реализует Алан Бадоев – о съемках 25 видеоклипов для артистов из Китая. В книге использованы фото из личного архива режиссера.

Основой книги «Бадоев. Мир, который создал Алан» стали интервью с ее главным героем, которые провел в 2018–2019 годах автор музыкальный журналист Игорь Панасов, работавший в разные годы в журналах «Esquire Украина» и Viva!, главный редактор онлайн-проектов Cultprostir и Karabas LIVE.

Книга вышла при поддержке Secret Service Entertainment Agency – компании, уже более 10 лет представляющей интересы Бадоева и его продюсерских проектов.

Алан Бадоев снял более 500 клипов, несколько фильмов и телепроектов. Он является продюсером Макса Барских и певицы Tayanna.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Над разработкой трудятся ученые из лаборатории нейроробототехники МФТИ в Долгопрудном и компании «Нейроассистивные технологии» (НАТ). Им уже удалось воспроизвести картины, которые видит человек, по анализу активности мозга, сообщает «Подмосковье сегодня». Технология основана на искусственном интеллекте. Чтобы его обучить, специалисты собирали данные о работе мозга с помощью прибора для электроэнцефалограммы – знакомой многим «шапочки» с электродами. […]