В Иране заявили, что расследование крушения самолета МАУ может длиться около двух лет

Расследование крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране может длиться от одного до двух лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

По его словам, расшифровывать бортовые самописцы – «черные ящики» – будут один-два месяца. Тегеран планирует делать это самостоятельно, но при необходимости готов отправить их в Украину, Канаду, Францию или Россию.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

В Иране назвали такую верси ложью, отметив, что эта информация является частью «психологических операций США».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон утверждает, что украинский Boeing был сбит иранской ракетой неумышленно.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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