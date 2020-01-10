Канадская делегация отправилась в Иран для расследования крушения украинского самолета

Делегация из 10 канадских специалистов отправилась в Иран для расследования крушения самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави на официальном сайте министерства.
Мусави сказал, что Иран будет оказывать содействие странам, граждане которых пострадали в результате крушения самолета.
«Результаты технических расследований будут прозрачно обнародованы после завершения в сотрудничестве с представителями Украины, компании Boeing и контролирующими экспертами из других стран, граждане которых пострадали», – добавил представитель министерства.
К расследованию катастрофы самолета МАУ в Иране также присоединятся США.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.
Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.
Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».
В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация является частью «психологических операций США».
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Над разработкой трудятся ученые из лаборатории нейроробототехники МФТИ в Долгопрудном и компании «Нейроассистивные технологии» (НАТ). Им уже удалось воспроизвести картины, которые видит человек, по анализу активности мозга, сообщает «Подмосковье сегодня». Технология основана на искусственном интеллекте. Чтобы его обучить, специалисты собирали данные о работе мозга с помощью прибора для электроэнцефалограммы – знакомой многим «шапочки» с электродами. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Господа подписанты, вы по-прежнему готовы утверждать, что Сенцов — не террорист? / 6 декабря
- Мнение: О бесплатной медицине замолвите слово / 27 ноября
- Мнение: Русские зря верят в доллар — Федрезерв начал его обесценивать / 6 декабря
- На браке Рудковской и Плющенко поставили крест / 27 ноября
- Путину готовят замену / 6 декабря
- От простуды до глаукомы: Итальянские медики назвали частые причины опухания век / 30 ноября
- Мнение: Всемирным еврейским заговором разочарован… / 4 января
- Навальный и наводнение в Венеции / 28 декабря