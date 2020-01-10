Медведев выступил за запрет никотиновых смесей на территории Евразийского союза

10.01.2020, 14:37, Новости дня

Никотиносодержащие смеси необходимо запретить не только в России, но и на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В ходе рабочей встречи с главой МВД Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, посвященной проблеме оборота жевательных смесей и леденцов с никотином, Медведев поручил обратиться от имени РФ в Евразийскую экономическую комиссию с тем, чтобы «просто этот продукт воспретить, причем на территории всего Евразийского союза».

«У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить», – приводит его слова ТАСС.

Попова со своей стороны отметила, что никаких документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует. По ее словам, изъято около 1 млн штук такой продукции.

Колокольцев сообщил, что по факту оборота никотиносодержащих жевательных смесей возбуждено 13 уголовных дел, 400 соответствующих сайтов отправлены на блокировку.

В конце прошлого года Минздрав заявил, что запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним в РФ должен распространятся наравне с жевательным и сосательным табаком.



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Последнее: Никотиносодержащие смеси необходимо запретить не только в России, но и на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. В ходе рабочей встречи с главой МВД Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, посвященной проблеме оборота жевательных смесей и леденцов с никотином, Медведев поручил обратиться от имени РФ в Евразийскую экономическую комиссию с […]

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