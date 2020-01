Александр и Анжелика Ревва сыграли свадьбу в четвертый раз

Российский шоумен и певец Александр Ревва удивил поклонников: он и его супруга Анжелика в четвертый раз обменялись клятвами любви и верности. Кадры с торжества супруги опубликовали в Instagram несколько минут назад. Однако по одному из последних постов Анжелики можно предположить, что радостное событие состоялось еще 7 января, в Рождество.

Особенный день… 7.01.2020,

— написала тогда Анжелика под фото у бассейна, на что в комментариях ее супруг ответил:

My Angel!!! Will you marry me? (рус. «Мой ангел!!! Выйдешь за меня?»)

Церемония прошла на одном из мальдивских островов на берегу океана, куда пара улетела отдыхать еще несколько дней назад. Среди гостей были только их дочери — 12-летняя Алиса и 6-летняя Амели.

Я стала твоей женой… уже в четвертый раз,

— написала Анжелика под первыми свадебными снимками. Для важного события Анжелика выбрала платье-рубашку в пол, Александр — рубашку и брюки, а девочки были одеты в легкие шифоновые платья.

Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться… #семьяРА#свадьбааааа,

— подписал романтичное видео с церемонии шоумен.

Напомним, Александр и Анжелика женаты 12 лет, а в этом году пара также отметит 15-летие совместной жизни. Супруги познакомились в далеком 2004 году в ночном клубе, когда Ревва еще был участником команды КВН «Утомленные солнцем». Но тогда девушка не обратила никакого внимания на уже популярного артиста, но тот решил добиваться ее раположения. Анжелика и Александр долго общались по телефону (они жили на тот момент в разных городах — он в Москве, она в Краснодаре), но потом стали жить вместе. Свои отношения они зарегистрировали в 2007-м, когда Анжелика была беременна Алисой. В 2013-м у них родилась Амели.

В марте прошлого года Александр и Анжелика Ревва, а также их дочери стали героями одного из выпусков шоу Светланы Бондарчук «HELLO! Звезды». Это их первое появление на телевидении в полном составе. Как это было, смотрите здесь.

