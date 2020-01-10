Фаворит наградного сезона Хоакин Феникс будет надевать один и тот же смокинг на все киноцеремонии: в чем причина

В полку экоактивистки Греты Тунберг прибыло: Хоакин Феникс и Стелла Маккартни объединили усилия в попытке привлечь внимание к идее разумного потребления и к негативному влиянию перепроизводства одежды на окружающую среду. На днях дизайнер опубликовала на личной странице в Instagram фотографии Хоакина с прошедшего «Золотого глобуса», на котором он появился в смокинге марки Стеллы, и сообщила о решении актера не приобретать новые костюмы для предстоящих церемоний вручения кинопремий.

Хоакин Феникс в том самом смокинге на «Золотом глобусе»

Хоакин благодаря своему блестящему исполнению роли Джокера в одноименном фильме является главным фаворитом этого наградного сезона: он уже получил статуэтку «Глобуса» в номинации «Лучшая мужская роль», а также претендует на BAFTA и наверняка будет участвовать в оскаровской гонке. И вот на этих и других церемониях Хоакин будет появляться в одном и том же костюме от Stella McCartney.

Этот мужчина — победитель… Он надел данный сшитый на заказ костюм Stella, потому что сделал выбор в пользу будущего нашей планеты. Он также решил надевать этот костюм на все церемонии сезона, чтобы уменьшить количество отходов. Я рада быть к этому причастной, — написала Стелла в Twitter.

Стелла Маккартни

Но такой порыв знаменитостей впечатлил далеко не всех пользователей сети. Кто-то припомнил Стелле слишком высокие цены на экологичные вещи ее марки, кто-то высмеял приписываемый Хоакину героизм:

Мы осуждаем и оставляем без должного внимания пожарных, полицейских, работников скорой помощи и благотворительных организаций, солдат, нянечек… Ведь настоящий герой — чувак, который будет носить один смокинг на протяжении всего сезона.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский шоумен и певец Александр Ревва удивил поклонников: он и его супруга Анжелика в четвертый раз обменялись клятвами любви и верности. Кадры с торжества супруги опубликовали в Instagram несколько минут назад. Однако по одному из последних постов Анжелики можно предположить, что радостное событие состоялось еще 7 января, в Рождество. Особенный день… 7.01.2020, — написала тогда […]