Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказал, как вернуться в рабочий режим после праздников

Эксперт-нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, как россияне смогут вернуться в рабочий ритм после многочисленных зимних праздников. Советы клинического психолога касаются как питания, так и способа жизни.

Как отметила Ирина Хвингия, нужно ограничить потребление сладкой газировки, мясных блюд и еды из фастфуда. Дело в том, что организму для переработки такой пищи нужно будет потратить дополнительное количество энергии. Перед тем как выходить после праздников на работу, лучше лечь спать пораньше. Утро первого трудового дня эксперт советует начать с принятия душа. Для того чтобы почувствовать прилив бодрости, нужно выпить зеленый чай и съесть немного шоколада. Если работа расположена недалеко, то можно пройтись пешком, чтобы освежиться. Первый день лучше не перегружать различными делами и планами, для того чтобы войти в рабочий ритм медленно.

Эксперт отметила, что плохое настроение после зимних праздников может быть обусловлено несбывшимися ожиданиями от встречи Нового года. Кроме этого, многие ощущают усталость и апатию после многочисленных застолий, особенно если на протяжении года ведут достаточно размеренный образ жизни.

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