NASA показало зрелищное видео танца спутников Нептуна

Ученые из NASA обнародовали ролик с «танцем» спутников Нептуна. По словам специалистов, такое явление можно наблюдать только в случае если небесные тела оказываются на солнечной стороне планеты.

«Спутники, которые вращаются вокруг планет, имеют собственные круговые орбиты. Из-за этого зафиксировать их на освещенной стороне небесного тела одновременно практически невозможно. Такой танец спутников фиксируется раз в несколько десятков лет. Среднее расстояние от Наяда до Талласа составляет 50 тысяч километров, но сейчас их оси пересеклись», — рассказали специалисты NASA.

На ролике с ускоренным показом изображений можно увидеть, как спутники проходят друг мимо друга, начиная немного смещаться в стороны. По словам специалистов, такой эффект обусловлен орбитальной динамикой Нептуна с низкой гравитацией. Рядом с Землей подобная встреча могла бы обернуться столкновением.

Паттерн движения небесных тел специалисты назвали резонансом, так как он напоминает звуковую волну. При приближении спутников друг к другу они начинают немного изменять траекторию движения, что можно заметить только при ускоренном просмотре видео или кадров, сделанных при помощи телескопа.

Эксперты Лаборатории реактивного движения NASA отмечают, что следующий раз явление можно будет наблюдать через несколько десятилетий.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эксперт-нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, как россияне смогут вернуться в рабочий ритм после многочисленных зимних праздников. Советы клинического психолога касаются как питания, так и способа жизни. Как отметила Ирина Хвингия, нужно ограничить потребление сладкой газировки, мясных блюд и еды из фастфуда. Дело в том, что организму для переработки такой пищи нужно будет потратить дополнительное количество энергии. […]