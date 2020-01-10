Названа самая опасная диета

Международная группа исследователей составила рейтинг самых полезных диет и антирейтинг наиболее неэффективных или даже опасных типов питания. Самой неблагоприятной признана кетодиета, заключающаяся в резком сокращении углеводов и увеличении количества жиров в пище.

Кетодиета помогает похудеть быстро, однако эффект дает также кратковременный. Кроме того, принципов этой диеты сложно придерживаться долгое время, так как человеку приходится отказываться от полезных углеводов, необходимых организму, – фруктов, цельнозерновых круп и крахмалистых овощей, пишет «Комсомольская правда».

«При переходе на кетодиету с резким ограничением углеводов побочным эффектом становится кетоз. Обычно мы получаем необходимую для жизни энергию из углеводов. Если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление. Человек, как правило, постоянно хочет спать – поскольку используется непривычный путь получения энергии (не из углеводов, – прим. ВЗГЛЯД), появляется ломота в мышцах. Страдает когнитивная (мыслительная) деятельность, потому что мозгу нужна энергия в первую очередь из углеводов, а не из жиров. Меняется эмоциональный настрой, люди нередко становятся более подозрительными и агрессивными», – отметила врач-эндокринолог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии, член Европейского общества эндокринологов Валерия Васильева.

По мнению международных экспертов, кетодиета также опасна для сердца, сосудов и повышает риск развития сахарного диабета.

Самой полезной диетой была признана Средиземноморская диета, которая является оптимальной для любых целей.

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