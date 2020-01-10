Житель Волгограда продает на Avito диван по цене двухкомнатной квартиры

Житель Волгограда решил продать свой диван и установил на него цену в размере 1,25 млн рублей. Покупатели, посмотревшие объявление, размещенное продавцом на сайте Avito, заявили, что за такие деньги в городе можно приобрести квартиру с одной или двумя комнатами.

Продавец опубликовал объявление на сайте 30 декабря. В нем он указал, что 3,2-метровый диван с глубиной в 1,4 метра выполнен из массива дуба. Высокая цена обусловлена его уникальностью. Диван новый, но он сделан вручную и существует в единственном экземпляре.

С момента времени публикации объявления его успели посмотреть более 6000 человек, но покупателей, по всей видимости, пока не нашлось, ведь такую сумму можно вложить в приобретение двухкомнатной квартиры в Волгограде. Кроме того, в среднем, как показывают опросы, россияне готовы тратить на мебель не более 50 000 рублей.

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