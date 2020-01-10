Определились претенденты на ОИ-2030

Саппоро (Япония), Солт-Лейк-Сити (США) и Барселона (Испания) выразили желание провести зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, сообщил на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) глава комиссии по выбору хозяев зимних Игр Октавиан Морариу.
Игры 2022 года пройдут в Пекине, 2026 года – в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Таким образом, три города могут быть рассмотрены для проведения зимней Олимпиады 2030 года, передает ТАСС.
Полгода назад МОК изменил процедуру выбора места проведения олимпийских соревнований и отказался от практики заявочных кампаний. Наиболее подходящий для проведения Игр вариант будет выбран путем диалога специальной комиссии МОК с заинтересованными в их проведении городами.
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Последнее: Саппоро (Япония), Солт-Лейк-Сити (США) и Барселона (Испания) выразили желание провести зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, сообщил на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) глава комиссии по выбору хозяев зимних Игр Октавиан Морариу. Игры 2022 года пройдут в Пекине, 2026 года – в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Таким образом, три города могут быть рассмотрены для проведения зимней […]
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