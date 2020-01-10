Нафтогаз обновит иски к РФ по активам в Крыму

Нафтогаз подаст в отношении РФ обновленные иски по крымским активам, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против РФ за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму», – сказал Витренко в интервью Liga.net.

Он уточнил, что сумма требований составит 5 млрд долларов без учета процентов, а с ними – более 7 млрд долларов. Решение трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге, по его словам, ожидается в конце 2020 года или в 2021 году.

В прошлом году газета ВЗГЛЯД сообщала, что Украина, которая зимой 2015 года оставила без электричества жителей Крыма, потребовала от РФ компенсацию за утерянные на полуострове сетевые активы. В самой республике считают, что требовать возмещения должны, наоборот, крымские власти.

Эксперты считают, что у Киева есть шансы отсудить у Москвы деньги за утраченное имущество, но вот с их получением возникнут сложности.

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