Израиль хранит спокойствие

Тревога по поводу возможного большого конфликта на Ближнем Востоке — это все-таки больше из области эмоций.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Трезвая оценка реальных возможностей Ирана позволяет с высокой долей вероятности предположить, что ничего сколько-нибудь масштабного не произойдет. Такой же вывод следует и из почти примирительного тона министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который написал в своем твиттере, что «Иран завершил атаки на американские войска» и «не стремится к эскалации войны».

Зариф написал это в среду, то есть уже после того, как Иран нанес ракетные удары по американским военным объектам в Ираке в отместку за убийство американцами Касема Сулеймани — генерал-майора Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Оценки последствий обмена ударами очень разнятся. Если гибель Сулеймани сомнений не вызывает, то результат ракетных атак на американские базы до сих пор неясен. В Иране утверждают, что погибли десятки американцев, по американской же версии — никто не погиб.

Один израильский комментатор полушутя предположил, что щадящий обстрел иранцами военных объектов США в Ираке был произведен чуть ли не по договоренности между Тегераном и Вашингтоном — чтобы дать аятоллам возможность сохранить лицо перед согражданами.

Вообще, в Израиле последние события особой реакции не вызвали. Правда, когда готовился этот материал, в Иерусалиме шло заседание военно-политического кабинета, на котором обсуждались меры противодействия иранским угрозам в адрес Израиля. Но, поскольку подобные угрозы звучат из Тегерана регулярно, то нетрудно догадаться, что и комплекс ответных мер давно оговорен и утвержден.

Газета Jerusalem Post приводит заявление КСИР, переданное иранским информационным агентством Tasnim: «Если США ответят на атаку Ирана, Хезболла нападет на Израиль», говорится в заявлении, потому что «в этих преступлениях ни в коем случае нельзя отделять сионистский режим Израиля от преступного режима США».

И далее:

«Мы предупреждаем Великого Сатану, кровожадный и высокомерный режим США, что любой новый злодейский акт или дальнейшая агрессия против Ирана вызовут еще более болезненные и сокрушительные ответные удары».

Риторика подобных угроз не меняется долгие годы, причем с обеих сторон. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со своей стороны также уже предупредил Тегеран, что ответный удар в случае нападения будет молниеносным и сокрушительным.

Хезболла, как известно, является проиранской военизированной партией и главным инструментом влияния Ирана в некоторых странах Ближнего Востока, главным образом в Ливане и Сирии.

Иранцы сжигают флаги США и Израиля на похоронах генерала Касема Сулеймани. Фото: Reuters

Войны между Хезболлой и Израилем уже случались. Только после обмена «сокрушительными ударами» и победных реляций с обеих сторон они заканчивались фактически ничем. То есть враждующие стороны оставались при своих: Хезболла все так же контролирует юг Ливана, а израильский север все так же не чувствует себя в безопасности. Более того, вот уже несколько лет появляются сообщения о том, что у Хезболлы есть ракеты, способные поражать цели не только на севере, но и в центре Израиля.

То, что израильская армия, представляющая собой хорошо отлаженную боевую машину, при желании может за считаные дни разнести не имеющую даже авиации Хезболлу в пух и прах, сомнений не вызывает ни у кого, в том числе и у Хезболлы. Но это — при желании. В Израиле постоянно упрекают политиков за то, что они не позволяют военным доводить боевые операции (что на северной границе, что в секторе Газа) до конца, что дает противнику возможность каждый раз вновь собраться с силами и приводит к новым жертвам среди солдат и мирных жителей.

Впрочем, это тема отдельного разговора, в нашем же случае интересно то, что КСИР угрожает Израилю не ударами непосредственно из Ирана, а Хезболлой, которая хоть и ближайший союзник, но все же не часть иранской армии. Это опять же говорит о том, что ничего серьезного не предвидится.

Ведь если на Израиль нападет собственно Иран, то ему однозначно придется иметь дело не только с израильской армией, но и с американцами, а такой расклад для режима в Тегеране, скорее всего, окажется смертельным.

Другое дело — Хезболла, которая, конечно, не уничтожит Израиль, но причинит ему неприятности, которые можно потом объявить очередной победой и актом возмездия.

Возможность очередной такой прокси-войны существует всегда, в Израиле к ней готовы, но время ее начала зависит скорее от политической конъюнктуры в регионе. Устранение американцами иранского генерала, похоже, частью региональной конъюнктуры не является.

Вернемся к озвученной КСИР угрозе. Стражи Исламской революции предупреждают, что если Иран вновь станет мишенью, то они нападут на Хайфу и Дубай.

Здесь уже есть элемент новости. С Хайфой на севере Израиля все понятно, этот город находится в нескольких десятках километров от ливанской границы и уже подвергался обстрелам со стороны Хезболлы. С Дубаем все иначе. Это город в Объединенных Арабских Эмиратах, мусульманском государстве, вроде бы не имеющем общей идеологии ни с Большим Сатаной — Америкой, ни сионистским Израилем.

Но это только на первый взгляд. Сегодня на Ближнем Востоке происходят серьезные изменения, наметившиеся уже давно и просто ранее не афишируемые. И дело даже не в том, что и Саудовская Аравия, и ОАЭ, и Израиль являются союзниками США, а значит, по сути, союзниками друг друга.

Антиамериканское граффити в Тегеране. Фото: Reuters

Связи между Израилем и суннитскими монархиями Залива существовали давно, хотя и тщательно скрывались. Контакты были в основном по линии разведок и военного сотрудничества. Сейчас эти отношения почти никто не скрывает, как и то, что строятся они на основе общей вражды с Ираном. Еще несколько лет назад, когда официальные отношения между Израилем и Саудовской Аравией казались чем-то из области фантастики, прошла никем не опровергнутая информация, что Эр-Рияд в случае начала ирано-израильской войны готов предоставить израильтянам свое воздушное пространство.

Для Ирана это еще одна причина не делать резких движений. Непримиримые враги в лице Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ, являющихся к тому же ближайшими союзниками США, — это слишком опасно.

Единственное, что остается Ирану, — это продолжать наносить точечные удары по американским и израильским интересам, причем делать это главным образом в третьих странах.

США и Израиль хорошо защищены своими спецслужбами, но они не в состоянии обеспечить оперативное прикрытие каждому своему гражданину, находящемуся в тысячах километрах от собственных границ.

Речь идет о так называемых «мягких целях», не являющихся охраняемыми объектами типа военных баз или дипломатических представительств. Как, например, группа израильских туристов в болгарском городе Бургасе, среди которой террорист-смертник Хезболлы взорвал свой пояс шахида. Это было в июне 2018 года, тогда погибли шесть человек и многие получили ранения.

Предполагаемая география атак подобного рода весьма широка. Это уже не только Ближний Восток с его прокси-войнами вроде йеменской, где против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов сражаются иностранные солдаты, оплачиваемые Саудовской Аравией и ОАЭ. Сегодня это еще и Африка, где имеются как американские, так и израильские бизнес-интересы. Здесь же, в Африке, существуют многочисленные ливанские диаспоры, среди которых иранские спецслужбы активно вербуют сторонников. Сообщения о существующих рисках для израильтян и американцев уже приходили из Нигерии. Кстати говоря, в этой стране существует еще и местная община мусульман-шиитов, также представляющая собой возможную вербовочную базу.

Нынешний американо-иранский инцидент можно считать исчерпанным. Иран явно не хочет столкновения с США и его союзниками, для этого он слишком слаб. Но и Америка не заинтересована в войне с Ираном. Во-первых, это дорого. Во-вторых, Трамп ведь сам обещал избирателям прекратить «глупые войны» и ему ни к чему ввязываться в еще одну.

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В обращении к американскому народу Трамп дал понять, что не намерен начинать войну. Он лишь сказал, что ужесточит санкции против Тегерана и призвал международное сообщество сплотиться вокруг такого решения. Но на данный момент Вашингтон мало что может сделать для ужесточения санкций, поскольку уже отменил отмену санкций на экспорт иранской нефти, объявил КСИР террористической организацией и наложил санкции на иранский Центробанк. И как быть с европейскими странами, которые ведут в отношении Тегерана самостоятельную политику и, возможно, не поддержат американскую позицию? Не говоря уже о РФ и Китае, у которых в отношении Ирана всегда особое мнение.

Бахтияр Ахмедханов

Журналист-востоковед

Тель-Авив

Источник: Новая газета

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