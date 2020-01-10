Медики назвали 4 опасных последствия дефицита омега-3 жирных кислот

Медики назвали 4 причины не допускать дефицит омега-3 жирных кислот. В противном случае возможно не только ухудшение зрения, но и возникновение депрессивных состояний.

Организм человека не способен самостоятельно вырабатывать данные вещества и получает их из морепродуктов. Отдельные их виды есть и в некоторых овощах. При вероятном дефиците указывающим на него признаком является состояние апатии и потери интереса к жизни. Повышенная тревожность вызывает нервозность и постоянно преследующее человека беспокойство.

Диагностируемое медиками поведенческое расстройство у детей, кратко называемое гиперактивностью, отличается снижением уровня омега-3 по сравнению со сверстниками. Исследования показали, что с помощью специальных добавок возможно уменьшить признаки импульсивности и невнимательности.

Существует мнение, будто употребление таких добавок в первый год жизни позволяет предотвратить развитие аутоиммунных заболеваний, в результате которых происходит сбой в системе, и организм принимает свои клетки как чужие. Это сотни непохожих диагнозов, но систематизировать их можно по степени излечимости. Своевременно оказанная помощь помогает устранить негативные последствия, например, от укуса насекомого или вызвавшего аллергическую реакцию лекарства.

Хронические заболевания могут быть тяжелыми, трудно излечимыми, приводить к инвалидизации или смерти больного. Достаточно назвать рассеянный множественный склероз или ревматоидный артрит.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты обнародовали самые популярные имена, которые родители из РФ давали своим малышам в ушедшем 2019 году. Следует отметить, что большинство семей нарекали новорожденных более привычными именами. Часто родственники спорят на тему того, какое имя дать младенцу. Интерес россиян к необычным и экзотическим именам растет, но многие родители отдали предпочтение в 2019 году привычным именам. Мальчиков […]