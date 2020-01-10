Исследователи: Заморозка яйцеклеток не гарантирует беременность

10.01.2020, 14:21, Разное

Исследователи изучили процессы оплодотворения при заморозке яйцеклеток. В ходе работы удалось установить, что эта методика вовсе не гарантирует беременность со 100 %-ным результатом.
В современном мире женщины нередко выбирают карьеру, вместо того чтобы стать матерью. В таком случае представительницы прекрасного пола замораживают собственные яйцеклетки для того, чтобы родить ребенка в будущем. Однако, как утверждают специалисты Центра исследования бесплодия в США, такой способ является успешным только в соотношении 1 к 5 случаям. Многие дамы, надеющиеся на роль мамы после построения карьеры через определенное время, могут и не забеременеть.

Такой вывод исследователи сделали, проанализировав весь ассортимент ныне существующих ЭКО-процедур, совершенных за полтора десятка лет в Великобритании. При этом чем моложе женщина, тем шансы на потенциальную беременность выше. Оптимальным возрастом для выделения яйцеклетки с последующей ее заморозкой специалисты называют 20 лет.

Между тем на территории Великобритании женщины обращаются в медицинские центры для данной операции преимущественно после 30 лет, а порядка 60 процентов замораживают яйцеклетку после 35 лет. Такой подход снижает перспективы ЭКО, потому медики-репродуктологи призывают осознанно относиться к проблеме бесплодия.

Эксперты заверяют: саму процедуру ЭКО способны пережить только 15 процентов яйцеклеток. Не более 8,2 процента материала приводят к успешным родам женщин моложе 35 лет. После пересечения данной возрастной «линии» рождением ребенка беременность завершается менее чем у 3,5 процента дам. Для данного возраста приходится сохранять порядка трех десятков клеток.



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