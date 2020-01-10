Ученые назвали ВИЧ-инфекцию виновником «амнезии иммунитета»

Американские исследователи изучили влияние ВИЧ на защищенность организма. Оказалось, эта инфекция является виновником так называемой «амнезии иммунитета».

Эксперты уверены в существовании антиген-специфической памяти на прививки, которая присутствует в организме до заражения вирусом иммунодефицита человека. Причем даже после повторного включения защитных функций потерянная память не имеет способности к восстановлению. Кроме того, специалисты отмечают вместе с этим и понижение ответа антител. Согласно результатам научной работы, в США антиретровирусную терапию проходят порядка 60% ВИЧ-инфицированных граждан.

Благодаря такому методу лечения распространение микроорганизмов вируса уменьшается, в то время как число клеток, регулирующих и подавляющих иммунный ответ, увеличивается. Они способны сохранять память о вирусе, если находятся в обычных условиях, и при вероятном повторном заражении проявляют соответствующую реакцию. В новой работе специалисты отмечают подавление подобной памяти у проходящих терапевтический цикл пациентов.

Наличие же «ВИЧ-иммунно-ассоциированной амнезии» при других прививках и вирусов объясняет хронические воспаления и «ускоренный процесс старения» и отсутствующий иммунитет к вирусным инфекциям — как хронического характера, так и острого.

Далее ученому миру предстоит определить больший спектр иммунной амнезии, связанной с ВИЧ-заболеванием. Подобные исследования могут показать, что у почти 23 миллионов человек на планете иммунная защита от сделанных ранее прививок ослаблена.

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