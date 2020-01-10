Актриса Бочкарева признала вину в хранении наркотиков

Актриса театра и кино Наталья Бочкарева, задержанная с кокаином, полностью признала вину и раскаялась, попросив прекратить уголовное преследование и назначить ей судебный штраф, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что Бочкарева «еще на стадии следствия сама сообщила ходатайство о прекращении дела и назначении ей штрафа». Следствие с этим согласилось, так как актриса «ранее не судима, вину признала, характеризуется положительно, а преступление относится к категории небольшой тяжести», передает ТАСС.

Дело Бочкаревой передано по подсудности в Преображенский районный суд столицы.

Напомним, в конце декабря уголовное дело в отношении Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»), было передано в суд.

В сентябре СМИ сообщали о задержании актрисы с наркотиками в белье, было опубликовано видео задержания. Сама артистка назвала эту информацию ложью.

Позже Бочкареву также лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ проходить медосвидетельствование.

В январе стало известно, что следствие предложило назначить Бочкаревой штраф.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты обнародовали самые популярные имена, которые родители из РФ давали своим малышам в ушедшем 2019 году. Следует отметить, что большинство семей нарекали новорожденных более привычными именами. Часто родственники спорят на тему того, какое имя дать младенцу. Интерес россиян к необычным и экзотическим именам растет, но многие родители отдали предпочтение в 2019 году привычным именам. Мальчиков […]